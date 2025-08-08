El ciudadano de nacionalidad colombiana disparó contra un oficial para evitar ser detenido por la policía. Las primeras informaciones, señalan que el individuo venía conduciendo bajo un estado de ánimo alterado.

Cabe precisar, que previó al hecho los agentes policiales realizaban una persecución que terminó con el ataque al oficial, muy cerca a la zona del parque central de San José.

Finalmente, el hombre fue detenido por la Policía Municipal. La víctima quedó herida en la pierna y se encuentra hospitalizada.