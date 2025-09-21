Autoridades confirmaron la tarde de este domingo el fallecimiento de un menor de 3 años en el sector de Pocosol, San Carlos. La víctima cayó a un pozo que estaba dentro de una vivienda.

Reporte de emergencia

La emergencia fue reportada después de las 12:00 m.d. y desde ese momento cuerpos de rescate se trasladaron al lugar para salvar al menor.

Posible razón de su caída

Según indicó la mamá del bebé a Noticias Repretel, ella le dio el permiso para salir a jugar en la casa de un vecino. Mientras estaba con su compañero en un patio, empezaron a brincar sobre unas tablas que habían en el lugar, dichas tablas cubrían el pozo, estas no estaban firmes, se desprendieron y el menor cayó en el agua.

Pozo

El pozo es estrecho y tiene una profundidad cuando se llega al agua de 7 metros aproximadamente. De hecho se tuvo que utilizar una bomba para extraer el agua en el lugar y facilitar el acceso a los rescatistas.

Duración de las labores

Debido a las complicaciones con el tamaño del pozo, la cantidad de agua que había y su profundidad, las labores para ubicar el cuerpo durararon más de cinco horas.

El caso se encuentra en investigación.