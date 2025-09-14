Un vehículo sufrió importantes daños tras colisionar contra un muro en el peaje de la General Cañas. El conductor, un joven de apellido González, falleció en el sitio.

Declaraciones de autoridades al momento de la emergencia

"Se nos reporta que un vehículo liviano pierde el control y colisiona, inmediatamente la Cruz Roja Costarricense responde con dos unidades tipo ambulancia y una unidad de rescate. En el lugar efectivamente encontramos un vehículo, el cual tiene dos ocupantes, los cuales se encuentran prensados dentro de la estructura del vehículo", dice Samir Arce, de la Cruz Roja.

Hipótesis que manejan las autoridades

Al parecer el joven viajaba a alta velocidad y cuando intentó frenar para pasar por el peaje, perdió el control del vehículo.

Leer más en: Identifican al hombre que murió tras chocar contra peaje en Alajuela



Víctimas

El conductor falleció en el sitio, mientras que una joven que iba de copiloto, fue trasladada en condición crítica a un centro médico.

Las víctimas son de Guanacaste.