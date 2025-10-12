El cantón de Pococí amaneció con el terrible hallazgo de dos cuerpos calcinados en Pococí.

¿Quién los encontró?

Al parecer, el hallazgo fue por parte de dos trabajadores de una finca.

¿Qué dijeron los vecinos del lugar?

Según testigos, a eso de las 2:00 a.m., escucharon varios disparos y una motocicleta que huyó del lugar.

¿El OIJ se refirió al caso?

Sí. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) las víctimas presentan heridas que al parecer son compatibles con proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los cuerpos fueron levantados y remitidos Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

¿Hay posible móvil del ataque?

Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas por presuntas disputas de bandas en la zona. Esta situación mantiene preocupados a los vecinos.

El caso se mantiene en investigación.