Las autoridades investigan el asesinato de dos oficiales de seguridad privada ocurrido la madrugada de este lunes en la estación de Dekra ubicada en El Roble de Puntarenas.

La principal hipótesis señala que los atacantes buscaban apoderarse de las armas de reglamento que portaban las víctimas.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 cerca de la 1:30 a. m. Tras el reporte, Fuerza Pública y agentes judiciales se desplazaron al sitio y encontraron a ambos hombres con múltiples heridas de bala.

¿Qué más se sabe?

La información preliminar indica que los sospechosos ingresaron por la parte posterior de las instalaciones y sorprendieron a los oficiales mientras realizaban recorridos de vigilancia.

Las autoridades también investigan un hecho ocurrido hace aproximadamente dos semanas en el mismo sitio, cuando delincuentes habrían ingresado para despojar de sus armas a otros oficiales de seguridad.

Ese antecedente ahora toma fuerza dentro de la investigación y no se descarta una relación entre ambos casos. Autoridades tampoco descartan que los sospechosos escaparan en una embarcación.

Le puede interesar: Vea los espeluznantes videos sobre OVNIS que publicó Estados Unidos

La Fuerza Pública mantiene operativos en distintos sectores cercanos para ubicar a los responsables. De momento no reportan personas detenidas.