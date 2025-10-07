Un joven resultó fallecido tras sufrir un ataque a balazos dentro de una barbería ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados.

¿Qué sucedió?

Los hechos sucedieron pasadas las 6:00 p.m. de este lunes.

De acuerdo a la versión preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan al lugar, uno de ellos se baja y empieza a disparar en el local. Acabó con la vida de un hombre y dejó herido a otro masculino.

¿Identificaron a la víctima?

Sí, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como un masculino de apellido Manzanares, de 21 años.

Posible razón del ataque

Todo apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas.

El caso se mantiene en investigación.