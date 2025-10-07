Un joven resultó fallecido tras sufrir un ataque a balazos dentro de una barbería ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados.
¿Qué sucedió?
Los hechos sucedieron pasadas las 6:00 p.m. de este lunes.
De acuerdo a la versión preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan al lugar, uno de ellos se baja y empieza a disparar en el local. Acabó con la vida de un hombre y dejó herido a otro masculino.
¿Identificaron a la víctima?
Sí, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó como un masculino de apellido Manzanares, de 21 años.
Posible razón del ataque
Todo apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas.
El caso se mantiene en investigación.