La noche de este domingo un hombre perdió la vida tras un ataque a balazos en el precario La Tabla, San Rafael Abajo, Desamparados.

El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

Video

El video muestra cómo dos sujetos en motocicleta se acercan a la víctima, el ocupante se baja del medio de transporte, saca un arma de fuego y lo ataca en reiteradas ocasiones. Todo esto en presencia de vecinos que pasaban por el lugar.

Posible razón

Se trataría de un ajuste de cuentas.

Sospechosos

Autoridades informaron que poco tiempo después autoridades pudieron detener a los presuntos sicarios.



