Las autoridades costarricenses enfrentaron un operativo de más de 18 horas para recuperar los cuerpos de dos hermanos nicaragüenses que perdieron la vida dentro de un túnel artesanal en la zona de Crucitas de Cutris, en San Carlos.

El rescate, liderado por el Cuerpo de Bomberos con apoyo de Cruz Roja y Fuerza Pública, requirió la intervención de equipos especializados en cuevas y estructuras colapsadas.

Los jóvenes, de 20 y 24 años, se localizaron a más de 40 metros de profundidad en un túnel excavado de manera ilegal para la extracción de oro.

¿Qué pasó dentro del túnel?

Según la hipótesis de las autoridades, los hermanos quedaron atrapados el pasado jueves, cuando un operativo policial en la mina ilegal provocó la estampida de decenas de coligalleros. Ellos quedaron abandonados en el lugar y fallecieron, presuntamente, por asfixia.

El hallazgo ocurrió días después, cuando otros coligalleros regresaron al sitio y detectaron un fuerte olor, lo que llevó al aviso inmediato al OIJ.

Una misión de alto riesgo

Las condiciones eran extremadamente peligrosas. Las intensas lluvias de la noche y madrugada provocaron que la tierra se volviera inestable, lo cual, ponía en riesgo a los socorristas durante la operación.

Además, la entrada al túnel era angosta, de apenas metro y medio de diámetro, y obligaba a los rescatistas a trabajar completamente acostados y con aire asistido por la falta de oxígeno en el interior.

La primera extracción se logró cerca de las 2:00 a.m. y el segundo cuerpo se recuperó alrededor de las 4:00 a.m. Finalmente, los trasladaron al Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores.

Un problema recurrente en Crucitas

La tragedia vuelve a poner en evidencia los riesgos de la minería ilegal en Crucitas, donde existen cientos de túneles cavados artesanalmente y sin control. En la zona se registran constantes enfrentamientos con Fuerza Pública y situaciones de alto peligro tanto para quienes ingresan a extraer oro como para las autoridades que custodian el lugar.