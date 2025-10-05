Escrito por: Eduardo Troconis

Un aparente ajuste de cuentas sería el motivo detrás del asesinato de un hombre ocurrido la tarde de este sábado en Matina de Limón, dentro de un túnel utilizado por los carreros de las bananeras de la zona.

¿Cómo pasó?

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima (un hombre de aproximadamente 50 años) fue alcanzada por un sicario que viajaba en motocicleta, quien le disparó en varias ocasiones con arma de fuego.

La Cruz Roja Costarricense fue despachada al sector de Estrada tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al paciente sin signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública y el caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.