Sujetos en motocicleta acabaron con la vida de un joven la noche de este miércoles en San Francisco de Dos Ríos, a unos 500 metros al este de la iglesia católica.

Hechos

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos jovenes viajaban en un vehículo, cuando sujetos en motocicleta los abordan y les disparan. El conductor intenta darse a la fuga, entra a una calle sin salida y cuando buscó devolverse con su medio de transporte, fue recibido nuevamente con una serie de disparos.

El hombre falleció en el sitio, mientras que la mujer resultó herida (impactos en el abdomen) y la trasladaron a un centro médico.

Identificación del fallecido

Masculino, de apellido Salas, de 22 años. Al parecer el hombre era vecino de Tejarcillos de Alajuelita.

Razón del asesinato

Se trataría de un posible ajuste de cuentas.

El caso se mantiene en investigación.