El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el doble homicidio ocurrido la noche del lunes 1 de setiembre frente a un local comercial en Playón Sur de Parrita, Puntarenas, se produjo durante un intento de robo.

Según las primeras investigaciones, a las dos víctimas les iban a robar sus celulares. Los hombres habrían opuesto resistencia, lo que derivó en que los atacantes les dispararan en varias ocasiones.

Una de las víctimas fue identificada como un hombre de apellido Masis, de 72 años, quien recibió varios disparos en el abdomen. La segunda víctima, de entre 60 y 65 años, aún no ha sido identificada.

Los sospechosos se movilizaban en motocicleta y continúan siendo buscados por las autoridades judiciales y policiales de la zona. Las investigaciones siguen para esclarecer todos los detalles del crimen.