A eso de las 9:30 a.m. la Cruz Roja informó sobre la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro en el Cerro Fortuna, Cutris de San Carlos.

Detalles

“Se reporta la aparente localización de dos cuerpos humanos dentro de un túnel utilizado para la extracción de oro, a una profundidad aún no determinada. No se descarta la posibilidad de que haya más personas en el sitio“, dice el mensaje de Cruz Roja.

El túnel es de aproximadamente 60 metros de profundidad.

Actualización

Hasta el momento, se sabe que las autoridadades rodean la escena y esperan a la llegada de Fuerza Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajarán en la extracción de los cuerpos.

¿Qué ocasionó este incidente?

De momento se desconocen las razones de que causaron el deslizamiento en el túnel u otras razones del hecho.

Desplazamiento de unidades hacia el lugar

La Cruz Roja movilizó:

Un vehículo de primera intervención.

Una ambulancia.

La Unidad Especializada de Primera Intervención.

Un vehículo operativo.

La Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

También Bomberos enseñó parte de su desplazamiento hacia el lugar.