Esta sería la pena a la que se expone joven sospechoso de apuñalar estudiante en Liberia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un joven de 19 años fue detenido como sospechoso de apuñalar y causar la muerte a un estudiante en Liberia, el hecho quedó registrado en un video.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según las autoridades, ambos jóvenes coincidieron en una parada de autobús desde donde se dirigían al centro educativo. En ese lugar se desató una discusión que terminó en un ataque con arma blanca.

Notas que le podrían interesar:

La víctima recibió tres heridas de gravedad y fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su muerte.

De acuerdo con una compañera de colegio, los jóvenes habían sido amigos. Sin embargo, días antes ya se había presentado conflictos entre ellos, e incluso se reportó que el sospechoso habría golpeado previamente a la víctima.

Madre de sospechoso lo entregó

La madre del sospechoso relató a Noticias Repretel que pidió a su hijo entregarse voluntariamente. Horas más tarde, ella misma lo localizó y lo entregó a las autoridades.

Proceso por homicidio

El detenido enfrentará un proceso por presunto homicidio calificado. De acuerdo con especialistas, la pena por este delito podría alcanzar hasta 35 años de prisión.