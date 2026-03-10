Esta sería la pena a la que se expone joven sospechoso de apuñalar estudiante en Liberia

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Un joven de 19 años fue detenido como sospechoso de apuñalar y causar la muerte a un estudiante en Liberia, el hecho quedó registrado en un video.
Según las autoridades, ambos jóvenes coincidieron en una parada de autobús desde donde se dirigían al centro educativo. En ese lugar se desató una discusión que terminó en un ataque con arma blanca.
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La víctima recibió tres heridas de gravedad y fue trasladado a un centro médico, donde se confirmó su muerte.
De acuerdo con una compañera de colegio, los jóvenes habían sido amigos. Sin embargo, días antes ya se había presentado conflictos entre ellos, e incluso se reportó que el sospechoso habría golpeado previamente a la víctima.
La madre del sospechoso relató a Noticias Repretel que pidió a su hijo entregarse voluntariamente. Horas más tarde, ella misma lo localizó y lo entregó a las autoridades.
El detenido enfrentará un proceso por presunto homicidio calificado. De acuerdo con especialistas, la pena por este delito podría alcanzar hasta 35 años de prisión.
Aquí vemos que uno de ellos, repito, tiene un puñal en su mano, que es un arma mortal, la utiliza de una manera sobre segura para causarle la muerte a una persona que se ve que no quiere el conflicto, que evidencia el peligro actual, que evidencia el peligro eminente, y lo que hace es tratar de evitarlo huyendo, destacó el experto en derecho penal, Rodrigo Rosales.