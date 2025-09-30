La mañana de este martes se presentó un asesinato, en el sector de San Juan de Tibás, en las cercanías del Estadio Ricardo Saprissa.

¿Qué pasó?

Según la versión preliminar, los hechos se dieron pasadas las 5:00 a.m.

La víctima caminaba por el lugar junto a una mujer cuando se les acercó un sujeto, este disparó en contra del hombre y se dio la fuga.

¿Quién sufrió el asesinato?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un masculino de pellido Brenes, de 28 años.

Posible razón del asesinato

Lo habrían asesinado por negarse a vender drogas. No se dedicaba a esta unidad, pero sí consumía.

El caso se mantiene en investigación.