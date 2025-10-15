Hace unos minutos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado en finca una de Javillos, Florencia, es el de Ligia Faerron.
Detalles
“El OIJ de San Carlos hizo el hallazgo de lo que pareciera ser un cuerpo enterrado dentro de la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a Ligia Faerron”.
Hallazgo
Hallazgo se dio cerca de un vivero que se encuentra dentro de la propiedad.
Escena
Noticias Repretel recabó información con vecinos y mostró la casa donde aparentemente vivía el sospechoso de asesinarla.