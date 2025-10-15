Hace unos minutos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado en finca una de Javillos, Florencia, es el de Ligia Faerron.

Detalles

Inspección ocular del cuerpo encontrado enterrado hoy en Javillos de Florencia, confirmó de que se trata de Ligia Faerron. La identificación se logró por medio de los tatuajes de la víctima. Otro caso más que no queda impune en que el OIJ logra detener al sospechoso antes de… — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) October 15, 2025

“El OIJ de San Carlos hizo el hallazgo de lo que pareciera ser un cuerpo enterrado dentro de la propiedad de la madrastra del principal sospechoso de haber asesinado en apariencia a Ligia Faerron”.

Hallazgo

Hallazgo se dio cerca de un vivero que se encuentra dentro de la propiedad.

Escena

Noticias Repretel recabó información con vecinos y mostró la casa donde aparentemente vivía el sospechoso de asesinarla.