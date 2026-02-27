Esta será la forma en que pensionados podrán retirar el ROP

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un proyecto de ley dictaminado positivamente en la Asamblea Legislativa propone un cambio sustancial en la forma de pago del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Según la iniciativa, las personas que se pensionaron a partir del 2021 y lo hagan antes del 2030 recibirían su dinero en cuatro tractos equivalentes al 25% del total, cada nueve meses, lo que extiende la disposición del fondo hasta 36 meses.

La propuesta ha generado inquietud entre algunos trabajadores, quienes consideran que el pago fraccionado afecta sus planes financieros inmediatos al jubilarse.