Los costarricenses este miércoles por la noche podrán disfrutar de un espectáculo único, una lluvia de meteoros (las Perseidas). Este día es de los picos más altos para notar el fenómeno.

Debido a esta situación, Alejandra León, directora del Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (CIENTEC) cuenta aspectos a tomar encuenta para deleitarse con las maravillas del cielo en Costa Rica.

“Las recomendaciones para observarla es salir lejos de la contaminación lumínica y ponerse la Luna de espalda, porque tenemos a la Luna de frente y nos va a ser más difícil la observación de objetos ténues que a veces dejan estelas“, comentó León.

La directora del Cientec añade que con las condiciones meteorólogicas actuales y la Luna, se podrían ver al menos 10 o 15 de estas estrellas por hora.

“Esta lluvia de meteoros es muy extensa, entonces es muy posible que en las madrugadas siguientes podamos ver más de estos meteoros“, afirma León.

Lluvia de meteoros terminará el próximo 24 de agosto.

Más detalles en el video adjunto.