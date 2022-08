“Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”.

El periodista y paparazzi Jordi Martin había anunciado en sus redes sociales que ofrecería nuevas y fuertes revelaciones sobre la escandalosa separación del futbolista y la artista, tras 12 años de vínculo y dos hijos (Milan y Sasha) como fruto. Y cumplió. En el podcast del programa El Gordo y el Flaco (Univisión), el español detalló su inquietante versión sobre cómo se conocieron Piqué y Clara Chía.

“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos, y contrata a la chica”, lo acusó Martin.

En efecto, la nueva novia del zaguero del Barcelona se desempeña como organizadora de eventos en Kosmos. “Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara”, remató el cronista su historia. Todas las señales marcaban que el lazo entre la joven y el campeón del mundo con España en 2010 comenzó antes del 4 de junio, día de la oficialización de la ruptura con la cantante. De hecho, había imágenes de ellos juntos que databan de febrero.

“Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se ha mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, le había informado hace una semana a The Sun una fuente anónima cercana a la dama.

En los últimos días, además, optaron por mostrarse abiertamente en público, incluso en una tapa de revista. Hasta se exhibieron en el Summerfest Cerdanya, donde las cámaras los captaron acaramelados. Dichas imágenes habrían roto un pacto, ya que los medios españoles señalan que existía un acuerdo entre la artista y el defensor (hoy relegado en el Barcelona) para no exponerse con nuevas parejas por espacio de un año. Todo este contexto tensó la puja por la tenencia de los niños y la división de bienes, que se enturbió con la aparición de un avión de 20 millones de dólares.

“Clara está viviendo con Piqué”, agregó Martin en su participación en el citado podcast. E indicó que ella ya conoce a Milan y Sasha, incluso desde antes de que se formalizara la relación con su papá. “Cuando Piqué lleva a los niños a Kosmos, es la encargada de entretenerlos”, describió.

No obstante, según el periodista, no se trató de la única infidelidad de Piqué. Fue él mismo quien relató los “trucos” que utilizaba para no ser descubierto en sus correrías nocturnas. El local preferido por el zaguero es un bar llamado La Traviesa. Allí concurría acompañado por Riqui Puig, ex compañero suyo en el plantel culé (hoy en el fútbol de Estados Unidos). Arribaba en taxi, nunca en alguno de sus automóviles. Ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada. Y, en el interior, disponía de un salón “reservado”, rodeado de cortinas rojas, al que sólo él definía quién podía franquear la puerta.

También, a juzgar por la información de Martin, contaba con ciertas flexibilidades en el combinado español para concretar sus citas furtivas. “En 2016, el futbolista salió de la concentración de la selección de España, para tener un encuentro de varias horas con una de sus ex parejas, para luego volver a la concentración”, completó, inyectándole controversia a una historia cada vez más enredada.