Esta receta de pescado con camarones conquistará su mesa

Un filete de salmón completamente cubierto por una salsa de camarones es una combinación que conquista hasta el paladar más exigente y convierte una cena en una experiencia especial.

El chef Alejandro Fernández, experto en mariscos, explica que la combinación de salmón y camarones funciona a la perfección porque ambos son productos del mar que se complementan en sabor y textura.

El chef recomienda sazonar el salmón antes de cocinarlo, preparar una salsa cremosa con camarones y servir este plato con acompañamientos que realcen su sabor para una cena inolvidable.