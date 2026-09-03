Esta receta de pescado con camarones conquistará su mesa

El chef Alejandro Fernández comparte su receta de salmón en salsa de camarones.

Un filete de salmón completamente cubierto por una salsa de camarones es una combinación que conquista hasta el paladar más exigente y convierte una cena en una experiencia especial.

El chef Alejandro Fernández, experto en mariscos, explica que la combinación de salmón y camarones funciona a la perfección porque ambos son productos del mar que se complementan en sabor y textura.

El chef recomienda sazonar el salmón antes de cocinarlo, preparar una salsa cremosa con camarones y servir este plato con acompañamientos que realcen su sabor para una cena inolvidable. 