¿Está protegiendo su aguinaldo? Evite caer en las trampas de los delincuentes

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Proteger el aguinaldo y evitar caer en las trampas de los delincuentes exige reconocer las modalidades de fraude que aprovechan la temporada de pagos.

Raúl Lacayo, jefe de seguridad bancaria del Banco Popular, explica cómo funcionan las llamadas falsas, los mensajes de WhatsApp y los contactos que se hacen pasar por funcionarios bancarios, además de la estafa del SINPE Móvil por error.

Asimismo, el especialista detalla las señales para identificar supuestos premios y ofertas, qué información nunca debe compartirse y los primeros pasos ante una llamada sospechosa o un movimiento no reconocido en la cuenta.