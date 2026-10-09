¿Está preparado para su jubilación? Experto da consejos clave

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Vivir en escasez no necesariamente significa ganar poco, pues también puede ser consecuencia de cómo se administra el dinero, de no tener otras fuentes de ingreso o de llegar a una etapa de la vida sin preparación financiera.

Los especialistas insisten en que existen formas de construir mayor estabilidad económica y que esas estrategias no son exclusivas de quienes están cerca de jubilarse, sino que sirven para cualquier persona que quiera dejar de vivir al límite.

Mario De Paz explica cómo identificar si el problema está en cuánto se gana o en la forma en que se administra el dinero, cuáles son los cambios más importantes que puede hacer una persona para dejar de vivir al límite incluso cuando sus ingresos no aumentan.