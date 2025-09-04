Aaron Ramsey, compañero de Keylor Navas en Pumas, concretó el pasado domingo su primera anotación con el equipo mexicano. Pero este gol no pasó desapercibido, por la aparente maldición que arrastra el jugador.

La maldición de Ramsey

La creencia popular explica que cuando el futbolista de 34 años realiza una anotación, una celebridad fallece poco después.

Famosos relacionados a esta “maldición”:

Andrés Montes (16/10/2009)

Osama Bin Laden (02/05/2011)

Steve Jobs (05/10/2011)

Muamar el Gadafi (20/10/2011)

Whitney Houston (11/02/2012)

Chavela Vargas (05/08/2012)

Bebo Valdés (22/03/2013)

José Rafael Videla (17/05/2013)

Ken Norton (18/09/2013)

Paul Walker (30/11/2013)

Rubin Carter (20/04/2014)

Robin Williams (11/08/2014)

Eduardo Galeano y Gunter Grass (13/04/2015)

David Bowie (10/01/2016)

Alan Rickman (14/01/2016)

Nancy Reagan (06/03/2016)

Nicky Haiden (22/05/2017)

Roger Moore (23/05/2017)

Greg Allman (27/05/2017)

Manuel Noriega (29/05/2017)

Keith Flint y Luke Perry (04/03/2019)

Datos de: El Financiero MX y El Universal.

¿Quién es la “nueva víctima”?

La reciente muerte de Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda, ya empezó a ser vinculada con el gol de galés. El italiano es conocido por crear la marca Armani, un ícono mundial del estilo contemporáneo.

Versión del futoblista sobre esta “maldición”

En una entrevista con TUDN, señaló que lo considera una “tontería” y que lo toma como broma con sus compañeros de equipo.