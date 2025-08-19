Rebeca Campos, experta en cosmética natural, presenta una poderosa receta para regenerar y proteger la piel del cuello y el escote, zonas propensas a arrugarse, combinando manteca de karité, aceites esenciales y vitaminas.

Campos detalla los beneficios específicos de cada ingrediente, como el aceite de rosa mosqueta para tratamientos antiarrugas y el aceite de semilla de uva para mejorar la elasticidad, que actúan en sinergia frente al envejecimiento comparado con productos industriales.

La especialista también indica el tiempo para ver resultados visibles y recomienda cuidados adicionales, destacando que estos preparados naturales también benefician a los hombres, derribando el estereotipo de que son exclusivos para mujeres.