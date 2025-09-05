Kiker, una perrita de cinco años que reside en Paraíso de Cartago, se ha convertido en la jugadora más querida del barrio San Antonio de Portero, donde demuestra una destreza admirable al perseguir el balón.

Evade contrincantes con notable velocidad, logrando así unir a grandes y pequeños en partidos improvisados.

Mientras su familia relata cómo llegó a ser la consentida del hogar hace cinco años, destacando que su habilidad innata sorprende incluso a los futbolistas más experimentados de la comunidad.