Yerling Pérez, conocida como la mujer más buscada en Plaza Ferias de Alajuela, ha ganado popularidad por su especialidad en la preparación de queso birria pinto, un platillo que combina tortillas de queso con gallo pinto y carne de birria al estilo mexicano

Aunque es financista de profesión, decidió renunciar a su trabajo hace un año para seguir su pasión por la cocina mexicana.

Su mezcla secreta de quesos complementa perfectamente el sabor de la carne y el gallo pinto, lo que ha llevado a que su platillo se convierta en el más famoso.