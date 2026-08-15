Esta mamá transforma su pasión por las muñecas en una historia de superación

A sus 54 años, doña Xinia Chacón mantiene vivo su sueño de crear muñecas de trapo. La artesana cuenta con unas 30 piezas de distintos tamaños y temáticas, entre ellas diseños para Halloween, Navidad y celebraciones patrias. También elabora osos, delantales y otras obras.

Xinia lleva años dedicada a la elaboración de muñecas. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en una fuente de sustento después de la muerte de su esposo, momento en el que tuvo que asumir las riendas del hogar. Según cuenta, esta actividad también la ha ayudado a afrontar momentos difíciles.

Su hijo destaca la fortaleza de su madre y asegura sentir orgullo por todo lo que ha enfrentado a lo largo de su vida.