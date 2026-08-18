Esta hacienda es casi un museo al aire libre y está en Costa Rica

La Hacienda Valverde, ubicada en las montañas de Paraíso de Cartago, es un espacio que sorprende a sus visitantes con una colección de objetos antiguos cuidadosamente descritos, que convierten el recorrido en una experiencia similar a la de un museo al aire libre.

Además de su valor histórico, la finca alberga una granja con especies como patos, gallinas, vacas, ovejas y cabras, rodeada de áreas verdes y un clima fresco que invita a la exploración.

Este destino, conocido localmente como un lugar de ensueño, ofrece una inmersión en el patrimonio natural y cultural de la zona.