Un ataque de sicarios en barrio El Cocal de Quepos, dejó un saldo de tres personas fallecidas y un herido. El suceso se presentó este lunes en horas de la noche.

A eso de las 10:30 p.m. empezó a sonar una serie de detonaciones en la zona, por lo que los vecinos salieron a ver qué pasaba y toparon con una vivienda de 100 metros cuadrados envuelta en llamas. En el interior de la vivienda ubicaron el cuerpo de una joven de 16 años y un adulto.

Como parte del mismo caso, agentes localizaron el cuerpo de otra víctima a unos 100 metros del lugar. Al parecer este fue alcanzado por su atacantes. Presentaba heridas por arma de fuego.

Identificación de los fallecidos

Femenina menor de 16 años.

Masculino de apellido Bonilla de 53 años.

Masculino de apellido Zúñiga de 32 años.

Hecho se maneja como un ajuste de cuentas, que tendría relación con una disputa entre organizaciones que buscan dominar la comunidad para la venta de drogas.

Los vecinos tienen temor ante lo ocurrido la noche de este lunes. Ha surgido la idea de retirarse de la zona, aunque no tienen los recursos para hacerlo.