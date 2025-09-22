Durante la madrugada y mañana de este martes se presentó un importante congestionamiento vial en la Autopista General Cañas, esto a razón de un accidente de tránsito un kilómetro después del Conservatorio Castella, sentido San José-Alajuela.

Accidente

El conductor, junto a su acompañante, protagonizaron un aparatoso vuelco en la transitada vía. Al momento de ser abordados por bomberos y cruzrojistas, el hombre ya estaba sin vida y la mujer estaba prensada. Posteriormente fue trasladada al Hospital México.

Posible razón del vuelco

Las autoridades presumen que el exceso de velocidad llevó al conductor a perder el control.

Atención del accidente

Debido a la atención del accidente, autoridades debieron cerrar los tres carriles del sentido San José-Alajuela. En un momento se tuvo que desviar a los conductores por Barreal de Heredia, pero luego, con el avance de las horas, se abrió un carril para el flujo vehicular.