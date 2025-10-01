El caso de Kevin Kirby, el joven de 27 años hallado sin vida en un río de Hatillo 8, ha conmocionado al país. Kevin desapareció el pasado domingo 28 de septiembre tras salir de una fiesta de cumpleaños, y su familia inició una búsqueda desesperada luego de que dejara de responder mensajes a las 5:30 p.m.

Un vistazo a su última publicación en redes

La última publicación de Kevin en Instagram, realizada el 13 de julio de este año, mostraba un carrusel de imágenes y videos en Esterillos Oeste, donde aparece junto a un robalo de 17 kilos, mostrando su entusiasmo y orgullo tras la pesca.

Un joven amante de la vida al aire libre

Kevin, egresado del Colegio Lincoln y de la Universidad de Costa Rica, mustra en sus redes ser un joven activo y amante de la vida al aire libre. Sus redes sociales se convirtieron en un reflejo de sus intereses y de los momentos que le daban alegría.