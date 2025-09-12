Tyler Robinson, de 22 años, ha sido detenido como el principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Las autoridades confirmaron que su detención fue posible gracias al papel decisivo de su propia familia.

Detalles de la detención

Un familiar de Robinson informó que él había confesado o insinuado su participación en el crimen. Este familiar contactó a un amigo de la familia, quien a su vez se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Utah.

También intervino el padre de Robinson, quien reconoció la identidad del sospechoso al verlo en las imágenes difundidas por el FBI, y colaboró para que Robinson se entregara a las autoridades.

Otro actor clave fue un líder religioso (“ministro” o pastor), que medió entre la familia y las autoridades para formalizar la entrega.

Contexto del arresto

Las autoridades ya habían difundido imágenes de vigilancia del sospechoso, lo que permitió que familiares lo reconocieran. La detención ocurrió la noche del jueves 11 de setiembre, tras casi dos días de intensa búsqueda. Fue arrestado en una zona cercana al Parque Nacional de Zion, Utah, a varios cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió el asesinato.