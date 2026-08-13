¿Está esperando algún paquete? Cambios en aduanas este fin de semana podrían afectar su entrega

El feriado por el Día de la Madre modificará la atención de varios servicios fronterizos y aeroportuarios durante este sábado 15 de agosto.

Algunas oficinas permanecerán cerradas

El Servicio Nacional de Aduanas informó que las aduanas de Limón, Caldera, Central y Puesto Postal permanecerán cerradas durante este sábado.

También tendrán cambios en su atención otros puestos y oficinas del país.

La Aduana de Peñas Blancas brindará servicio normal de 7 a. m. a 5 p. m. en atención de viajeros, tránsito y exportación.

Por su parte, el Puesto Fronterizo Las Tablillas atenderá a los usuarios de 7 a. m. a 3 p. m.

Estos serán los horarios en otros puntos

El Puesto de Control Aduanero de Sixaola brindará únicamente el servicio de registro de visitantes de 8 a. m. a 6 p. m.

En el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, la atención se limitará al área de viajeros, de 6 a. m. hasta la medianoche.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la atención de viajeros en el área de equipaje será durante las 24 horas. También se realizarán revisiones físicas de animales vivos y mercancías perecederas.

Le puede interesar: ¿Día de las Madres con lluvia? Conozca el pronóstico del IMN

El Aeropuerto Tobías Bolaños atenderá a viajeros de 7 a. m. a 5 p. m.

Para otros servicios

En otros puntos también habrá atención específica para distintos servicios.

Los servicios de tránsito y turismo funcionarán de 6 a. m. a 6 p. m., mientras que el servicio de carga tendrá atención de 6 a. m. a 6 p. m.

Estos cambios de horarios podrían generar atrasos o modificaciones en la entrada y salida de paquetes