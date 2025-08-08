Un proyecto de ley impulsado en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, podría poner en riesgo la operación de call centers de empresas estadounidenses instalados en Costa Rica y otros países.

Según explicó Luis Vargas, economista de la UCR, la iniciativa busca concentrar la actividad productiva en territorio estadounidense mediante medidas como retirar subsidios fiscales y facilidades de financiamiento a las compañías que trasladen sus operaciones fuera de ese país.

Además, se otorgaría a los clientes la posibilidad de elegir si son atendidos por un agente local o extranjero, lo que podría restar competitividad a los centros de llamadas internacionales.

Vargas advirtió que, aunque la aprobación del proyecto podría tardar semanas y no tendría efectos inmediatos, la sola incertidumbre ya frena nuevas inversiones y contrataciones.

“De ahí que, por supuesto, es un riesgo muy importante para países, países en realidad los latinoamericanos y la India, somos los más conocidos en este campo, que damos servicios de call center a empresas estadounidenses”, destacó Vargas.

Actualmente, en Costa Rica más de 150 call centers emplean de forma directa a entre 35 mil y 40 mil personas, y forman parte de un sector de servicios que en 2023 generó 116 mil empleos directos.

El economista señaló que, si bien no se prevé una migración masiva de operaciones en el corto plazo debido a que el recurso humano costarricense es altamente calificado y más económico que en EE. UU., sí es necesario que el país implemente una política pública proactiva y negociaciones estratégicas para contener o revertir posibles salidas de empresas.

Más información en el video adjunto.