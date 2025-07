Óscar Ramírez asumió el banquillo de Alajuelense el pasado mes de agosto del 2024, pero la decisión de volver no fue fácil.

El ‘Machillo’ conversó con 120 Minutos de Deportes Repretel la mañana de este jueves, y reveló algunos detalles por los que rechazó volver en primera instancia.

“Hay una (razón) de salud, por ahí me hice una gastroscopia y el doctor me advirtió algunas cositas, yo allá no estaba haciendo las cinco comidas en Hojancha y por ahí fue como el primer momento de venir acá, a la casa”, afirmó Ramírez.

Señala que luego de superar esa situación, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, le insistió, pero no quiso tomar la primera división.

“Luego viene otra vez la insistencia de don Joseph y yo le digo que no, que primera no, que a los chiquillos sí. El hecho de estar ya después con los chiquillos y ver ciertas situaciones, me lo vuelven a replantear, vuelvo a rechazar, pero viene una persona que me comenta: no te podés quedar sin ayudar, en este momento sos vos el que tenés que ayudarnos”, contó el ‘Macho’.

Alajuelense debuta el próximo domingo ante Sporting por el campeonato nacional, en lo que será el inicio de la temporada 2025-2026.