El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció que a partir del 8 de septiembre iniciará la circulación regular de más monedas de ₡500, ante el faltante que reportan consumidores y comerciantes en todo el país.

Las nuevas piezas tienen en su reverso el escudo nacional y forman parte del rediseño aprobado por la Junta Directiva del BCCR el 12 de julio del 2022, con el objetivo de hacer más pequeño el cono monetario.

Según la institución, muchas personas guardan las monedas nuevas, lo que ha generado desabastecimiento, especialmente en denominaciones de ₡500 y ₡50.

Hasta la fecha se han emitido 25 millones de monedas de ₡500, y se continuará liberando más para garantizar el inventario.

Estas monedas son más pequeñas, livianas y fáciles de transportar, además cuentan con mejoras en los metales que las hacen más resistentes a la corrosión y con mayores elementos de seguridad.

El Banco Central aclaró que esta emisión es exclusivamente para circulación regular y no corresponde a ediciones de colección. Todas las monedas, incluidas las conmemorativas, mantienen su validez como método de pago.