El exmagistrado Celso Gamboa contactó en al menos tres ocasiones al Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, para solicitar información sobre privados de libertad que eran sus clientes. Así lo reveló el jerarca este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Narcotráfico y Seguridad en la Asamblea Legislativa.

Campos detalló que Gamboa lo buscó con el fin de obtener detalles sobre reos bajo custodia del sistema penitenciario costarricense, pero enfatizó que nunca accedió a las solicitudes.

“Se me hizo consultas sobre situaciones que debía tramitar de privados de libertad que tenía como clientes y mi respuesta siempre fue: presente toda la gestión por escrito”, declaró el ministro ante los diputados.

Campos explicó que tuvo una relación previa con Gamboa en el ámbito judicial, ya que fue su profesor en la Escuela Judicial y, entre 2006 y 2011, ambos compartieron funciones en la provincia de Limón: uno como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el otro como fiscal.

Ministro de Seguridad también se desmarca

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, también negó cualquier vínculo actual con Celso Gamboa y fue enfático al afirmar que no ha tenido contacto con él desde hace más de una década.

“La última vez que conversé con él físicamente fue el 8 de mayo del año 2014. Desde entonces nunca más he conversado con él”, sostuvo Zamora.

Según el ministro, posterior a esa fecha solo recibió dos llamadas telefónicas: una relacionada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra vinculada con la Escuela Nacional de Policías.

Comparecencia en medio de investigaciones legislativas

Las declaraciones de ambos jerarcas se dan en el marco de una investigación legislativa por presuntos nexos entre estructuras del narcotráfico y figuras del poder político y judicial.