El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que su país, junto con Israel, ha iniciado un operativo militar de gran envergadura contra objetivos en Irán, marcando una escalada significativa en las tensiones en el Medio Oriente.

Motivos declarados por Washington

Según la Casa Blanca, la ofensiva responde a lo que el gobierno estadounidense considera una amenaza inminente de Irán, especialmente relacionada con:

El persistente desarrollo del programa nuclear iraní, que según Trump podría usarse para fabricar armas atómicas.

El fortalecimiento de misiles y capacidades militares que podrían atacar a Israel y otros aliados de EE. UU.

El apoyo de Teherán a grupos armados en la región, incluidos Hamás y Hezbollah, vistos como destabilizadores.

Trump ha asegurado que los ataques buscan “destruir misiles” y debilitar lo que él llama las capacidades agresivas de Irán. Además, pidió a la población iraní que esté lista para “tomar el control” del gobierno una vez finalice la operación militar.

Antecedentes del conflicto

La escalada actual sigue a meses de tensión entre Washington y Teherán, incluyendo:

Negociaciones diplomáticas fallidas en Ginebra, donde EE. UU. exigía, entre otras cosas, el fin del enriquecimiento de uranio y la reducción del alcance de misiles iraníes.

Un histórico despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Golfo Pérsico, el mayor desde la invasión de Irak en 2003.

Ataques previos en junio de 2025 por parte de EE. UU. e Israel a instalaciones subterráneas nucleares iraníes.

Reacciones y proyecciones

El ataque ya ha desatado confrontaciones y represalias en la región, con informes de misiles lanzados desde Irán hacia Israel y bases estadounidenses cercanas.