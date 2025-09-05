El Instituto Costarricense de Electricidad, presentó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una solicitud ordinaria para aplicar una rebaja en las tarifas eléctricas a partir del 2026, una medida que beneficiaría a hogares, comercios y empresas electrointensivas.

Según la propuesta, los hogares podrían ahorrar hasta 400 colones mensuales, mientras que las industrias alcanzarían ahorros de casi 5 millones de colones al mes, lo que impactaría positivamente en la economía familiar y la competitividad empresarial.

Esta iniciativa busca equilibrar los costos de producción y distribución de energía con las necesidades de los usuarios en un contexto de estabilidad tarifaria.