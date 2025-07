Escrito por: Luis Coto

El FC Barcelona ha hecho oficial el lanzamiento de su camiseta titular para la temporada 2025-26, en un diseño firmado por Nike que busca conectar con la esencia tradicional del club, pero con una propuesta visual renovada.

Las tradicionales franjas verticales azulgranas se mantienen, aunque ahora presentan un efecto degradado en el centro, que le da profundidad al diseño y un aspecto moderno. Las mangas tipo raglán en azul marino oscuro recuerdan uniformes de años anteriores, mientras que los logos en amarillo brillante de Nike y Spotify aportan contraste y visibilidad.

El kit ya está disponible en tiendas oficiales y plataformas digitales del Barça, y fue presentado con un video promocional en el que participaron varias figuras del primer equipo, como Pedri, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski, bajo el lema “This one smells like Champions League, brother”, aludiendo al objetivo del club: volver a ser protagonista en Europa.