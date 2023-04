En los tres primeros meses del 2023, un total de 384 conductores recibieron una sanción de ¢248.000 y acumularon 4 puntos en la licencia por esta falta.

El Director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano Quirós externó su preocupación por esta conducta.

Ya que, contrario al conductor que decide no usar el cinturón de seguridad, en este caso ese conductor a quien expone a riesgo mortal es a un niño inocente que confía en que ese adulto lo protege y que lo va a trasladar de manera segura.

“Un accidente ocurre en cualquier momento, no se vale argumentar que es que iba cerca, a dejar al niño al kínder o donde los abuelitos, también quiero recalcar que no existe capacidad humana de retener en los brazos a un niño, a un bebé, en un choque, porque por instinto la persona usa sus brazos para protegerse, así que soltará al niño, pero incluso, aunque lo quiera, en un choque frontal un menor se convierte en una masa

pesada, no existe posibilidad de que los brazos de ese adulto lo retenga.

También quiero recalcar, y es una duda frecuente, que cuando se debe amamantar a un bebé o darle leche de cualquier forma, porque llora de hambre, deben estacionarse, no pueden sacarlo del porta bebé para alimentarlo en los brazos; lo estarían exponiendo a un alto

riesgo”, detalló el funcionario.

Todo niño de menos de 12 años y de menos de 145 cm de talla deben viajar en un dispositivo de retención, sea porta bebé, silla, búster con respaldar o búster sin respaldar.

Tampoco deben viajar en el asiento delantero, aunque midan más de 145 cm, si no tienen al menos 12 años, ya que la bolsa de aire podría lastimarlos seriamente en caso de un accidente, por falta de suficiente madurez física en su desarrollo.

En vehículos de cabina sencilla, con cajón, con una sola fila de asientos, se puede llevar a un menor siempre y cuando el vehículo no tenga bolsa de aire o se pueda desconectar.