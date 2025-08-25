Los motociclistas que realicen piruetas o maniobras peligrosas en carretera podrían enfrentar pronto una multa de ₡363.000 y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir, según un proyecto de ley dictaminado la semana pasada en la Asamblea Legislativa.

El caso más reciente que reavivó el debate ocurrió en Escazú, cuando un motociclista fue sorprendido levantando su motocicleta en una sola llanta. Pese a las advertencias, intentó escapar de la policía municipal y terminó cayendo tras casi chocar contra dos carros. Al ser detenido, se comprobó que circulaba sin placa, sin marchamo y sin licencia, acumulando 11 infracciones que sumaron ₡900.000 en multas.

Actualmente, la Ley de Tránsito no contempla sanciones específicas para este tipo de maniobras y únicamente se les aplica una multa de menor categoría, similar a la de conducir con el celular en mano. Con la reforma, la infracción se tipificaría como multa tipo A, una de las más severas.

Aunque la medida busca frenar las acrobacias en carretera, los diputados reconocen que no aborda directamente las caravanas masivas de motociclistas que cada fin de semana generan congestionamiento y riesgos en rutas nacionales.