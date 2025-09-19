Aunque los diputados ganan un salario promedio de 3.900.000 colones, los gastos en gasolina, viáticos y viajes al extranjero han generado que algunas diputaciones registren montos de hasta 18 millones de colones, según el Observatorio de Datos Primera Línea.

Las diputaciones con mayores gastos

El observatorio mapeó cuántos fondos públicos absorbe cada diputado. Los primeros lugares del ranking son:

Katherine Moreira (Limón, Partido Liberación Nacional): 18.857.640 colones en gastos de combustible, viáticos y viajes.

18.857.640 colones en gastos de combustible, viáticos y viajes. Sonia Rojas (Puntarenas, Partido Liberación Nacional ): 18.349.000 colones aproximadamente.

18.349.000 colones aproximadamente. Dinorah Barquero (Liberación Nacional): 18.047.962 colones.

Al intentar obtener declaraciones sobre estas sumas millonarias, Catherine Moreira declinó hacer comentarios, mientras que Dinora Barquero no respondió a Noticias Repretel.

Gasto promedio por fracción

Si se analiza por partido político, los gastos promedio por diputado muestran cifras significativas:

Partido Nueva República: 14.021.450 colones por diputado, el mayor gasto promedio.

14.021.450 colones por diputado, el mayor gasto promedio. Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): 13.359.450 colones por diputado en promedio.

Liberación Nacional, a pesar de tener 18 diputados, no lidera el gasto promedio, aunque algunos diputados individuales superan ampliamente la media.