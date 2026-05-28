Esta es la lista oficial de Argentina para la Copa del Mundo

La Selección de Argentina acaba de presentar la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo, ya se conocen los 26 que buscarán el bicampeonato.
Los albicelestes postearon un video emotivo, con una canción del artista Trueno de fondo, que hace alusión a las raíces de la zona.
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
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