Esta es la lista oficial de Argentina para la Copa del Mundo

Encabezados por Messi, Scaloni presentó a los 26 para buscar el bicampeonato.

La Selección de Argentina acaba de presentar la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo, ya se conocen los 26 que buscarán el bicampeonato.

Los albicelestes postearon un video emotivo, con una canción del artista Trueno de fondo, que hace alusión a las raíces de la zona.

Porteros

  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Emiliano Martínez

Defensores

  • Leandro Balerdi
  • Nicolás Tagliafico
  • Gonzalo Montiel
  • Lisandro Martínez
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina

Mediocampistas

  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Exequiel Palacios
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández

Delanteros

  • Julián Álvarez
  • Lionel Messi
  • Nicolás González
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • Nico Paz
  • Lautaro Martínez

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