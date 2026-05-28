Esta es la lista oficial de Argentina para la Copa del Mundo

La Selección de Argentina acaba de presentar la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo, ya se conocen los 26 que buscarán el bicampeonato.

Los albicelestes postearon un video emotivo, con una canción del artista Trueno de fondo, que hace alusión a las raíces de la zona.

Porteros

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Emiliano Martínez

Defensores

Leandro Balerdi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Nahuel Molina

Mediocampistas

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nico Paz

Lautaro Martínez

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Le puede interesar: Alajuelense anuncia el regreso de dos figuras del campeonato anterior

