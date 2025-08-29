Miguel Herrera ya tiene definidos a los futbolistas que representarán al país en los partidos frente a Nicaragua y Haití. El director técnico de La Sele anunció este viernes la lista de convocados con la que afrontará esta doble jornada internacional.

La lista completa:

Porteros

Keylor Navas (Pumas, MEX)

Patrick Sequeira (Casa Pia AC, POR)

Alexandre Lezcano (AD San Carlos, CRC)

Defensas

Francisco Calvo (Al-Ettifaq, KSA)

Joseph Mora (Deportivo Saprissa, CRC)

Julio Cascante (Austin FC, USA)

Juan Pablo Vargas (Millonarios FC, COL)

Ariel Lassiter (Portland Timbers, USA)

Alexis Gamboa (LD Alajuelense, CRC)

Carlos Mora (F.C.U. Craiova, ROU)

S. Van Der Putten (LD Alajuelense, CRC)

Kenay Myrie (Deportivo Saprissa, CRC)

Mediocampistas

Orlando Galo (Riga FC, LVA)

Alejandro Bran (LD Alajuelense, CRC)

Kenneth Vargas (Heart of Midlothian FC, SCO)

Sebastián Acuña (Deportivo Saprissa, CRC)

Brandon Aguilera (Rio Ave FC, POR)

Josimar Alcócer (KVC Westerlo, BEL)

Creichel Pérez (LD Alajuelense, CRC)

Delanteros

Alonso Martínez (New York City FC, USA)

Anthony Contreras (Riga FC, LVA)

Manfred Ugalde (FC Spartak Moscow, RUS)

Andy Rojas (New York Red Bulls, USA)

Sin margen de error: Los encuentros ante Nicaragua y Haití marcarán el inicio del fin de la eliminatoria mundialista. Solo los dos primeros clasificados del grupo (Honduras completa el cuadro), clasificarán a la gran cita mundialista.

El partido ante Nicaragua se juega el próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 P.M. hora costarricense, y el de Haití el próximo martes 9 de septiembre a la misma hora en el Estadio Nacional.