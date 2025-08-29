Miguel Herrera ya tiene definidos a los futbolistas que representarán al país en los partidos frente a Nicaragua y Haití. El director técnico de La Sele anunció este viernes la lista de convocados con la que afrontará esta doble jornada internacional.
La lista completa:
Porteros
- Keylor Navas (Pumas, MEX)
- Patrick Sequeira (Casa Pia AC, POR)
- Alexandre Lezcano (AD San Carlos, CRC)
Defensas
- Francisco Calvo (Al-Ettifaq, KSA)
- Joseph Mora (Deportivo Saprissa, CRC)
- Julio Cascante (Austin FC, USA)
- Juan Pablo Vargas (Millonarios FC, COL)
- Ariel Lassiter (Portland Timbers, USA)
- Alexis Gamboa (LD Alajuelense, CRC)
- Carlos Mora (F.C.U. Craiova, ROU)
- S. Van Der Putten (LD Alajuelense, CRC)
- Kenay Myrie (Deportivo Saprissa, CRC)
Mediocampistas
- Orlando Galo (Riga FC, LVA)
- Alejandro Bran (LD Alajuelense, CRC)
- Kenneth Vargas (Heart of Midlothian FC, SCO)
- Sebastián Acuña (Deportivo Saprissa, CRC)
- Brandon Aguilera (Rio Ave FC, POR)
- Josimar Alcócer (KVC Westerlo, BEL)
- Creichel Pérez (LD Alajuelense, CRC)
Delanteros
- Alonso Martínez (New York City FC, USA)
- Anthony Contreras (Riga FC, LVA)
- Manfred Ugalde (FC Spartak Moscow, RUS)
- Andy Rojas (New York Red Bulls, USA)
Sin margen de error: Los encuentros ante Nicaragua y Haití marcarán el inicio del fin de la eliminatoria mundialista. Solo los dos primeros clasificados del grupo (Honduras completa el cuadro), clasificarán a la gran cita mundialista.
El partido ante Nicaragua se juega el próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 P.M. hora costarricense, y el de Haití el próximo martes 9 de septiembre a la misma hora en el Estadio Nacional.