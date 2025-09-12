Escrito por: Eduardo Troconis.

La UNAFUT dio a conocer este viernes las designaciones arbitrales para la jornada 8 del campeonato nacional, donde los jueces y equipos de VAR tendrán a su cargo encuentros de alto voltaje en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

Designaciones completas

Alajuelense vs Municipal Liberia (sábado 8:00 p.m.): Keylor Herrera, acompañado en el VAR por Brayan Cruz.

Keylor Herrera, acompañado en el VAR por Brayan Cruz. Saprissa vs Guadalupe (domingo 11:00 a.m.): Pablo Camacho y Benjamín Pineda en el videoarbitraje.

Pablo Camacho y Benjamín Pineda en el videoarbitraje. San Carlos vs Cartaginés (domingo a las 3:00 p.m.): David Gómez con Anthony Bravo Quirós en el VAR.

David Gómez con Anthony Bravo Quirós en el VAR. Herediano vs Sporting FC (Sábado 5:00 p.m.) : Adrián Gerardo como central y Juan Gabriel Calderón en el VAR.

: Adrián Gerardo como central y Juan Gabriel Calderón en el VAR. Pérez Zeledón vs Puntarenas (domingo 3:00 p.m.): Marianela Araya como protagonista principal y Steven Madrigal en el videoarbitraje.

Todo está listo para que se dispute la octava fecha del Torneo de Apertura 2025, donde se definirán puestos claves en la parte alta de la tabla.