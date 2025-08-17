La tarde del sábado, la Autopista General Cañas quedó completamente inundada, lo que obligó a un cierre preventivo de la vía. El desbordamiento de una quebrada provocó que troncos y basura bloquearan el paso en la carretera, especialmente en el sentido San José–Alajuela, generando interrupciones de más de 30 minutos hasta que se restableció la circulación normal.

Autoridades indicaron que la disminución del polvo del Sahara contribuyó al aumento de la fuerza de las lluvias, lo que podría generar mayores afectaciones en zonas vulnerables durante los próximos días.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantenerse informados sobre posibles cierres preventivos en esta y otras rutas.