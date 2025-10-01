Escrito por: Eduardo Troconis.

El defensor costarricense Jeyland Mitchell atraviesa un momento complicado en su carrera. Desde el pasado 23 de junio ante México, en la Copa Oro, no disputó un solo minuto oficial, lo que genera dudas sobre su ritmo competitivo y su rol en su nuevo club europeo.

Una lesión que lo dejó fuera de la Copa Oro

Mitchell sufrió una lesión que lo marginó del cierre del torneo regional.

La recuperación también le restó participación en la pretemporada con el Feyenoord , club con el que en ese momento tenía contrato.

, club con el que en ese momento tenía contrato. Poco después, se concretó su traspaso al Sturm Graz Austria, en donde tampoco pudo consolidarse como titular de momento.

Pocos minutos en Austria

Hasta ahora, el zaguero fue suplente en cuatro partidos oficiales:

2 de Liga local.

1 de Copa.

1 de Europa League.

El cuerpo técnico del Stuttgart explicó que confían en su futuro, pero consideran que necesita tiempo para desarrollarse y adaptarse al fútbol austriaco.

La racha sin minutos oficiales de Jeyland Mitchell es un tema que preocupa tanto a su club como a la afición costarricense. Los próximos partidos serán clave para saber si logra ganarse un puesto y volver a ser opción real para la Selección.