Esta es la cantidad de reportes que reciben los bomberos al día por enjambres de abejas

Más de 20 reportes recibe en promedio el Cuerpo de Bomberos al día por presencia de enjambres de abejas, y en algunos casos se registran ataques defensivos que ponen en riesgo a las personas.

Ante esta situación, los apicultores están realizando cruces genéticos para bajar la agresividad de este importante insecto y reducir los incidentes.

Las autoridades recomiendan a la población no molestar a los enjambres y llamar de inmediato a los bomberos para su remoción segura.

William Araya, experto apicultor, explica que “como todo, son abejas, son animales. Tienen una defensibilidad bastante baja (…) pero las cuestiones de seguridad no hay que dejarlas pasar por alto ni mucho menos”.