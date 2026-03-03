Esta es la cantidad de miles de armas de fuego decomisados en los últimos dos años

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

En los últimos dos años, el Ministerio de Seguridad Pública decomisó más de cinco mil armas de fuego en todo el país, destacando un aumento del 102% en el retiro de armas automáticas o militares de las calles.

Estas armas, que pueden disparar entre 600 y 900 tiros por minuto, son las de mayor letalidad y las que más se han decomisado según el informe oficial.

“Grupos internacionales van comprando piezas y las ensamblan, y estas armas nunca tienen número de serie ni trazabilidad alguna”, expresó Esteban Ruiz, experto en seguridad.