Un total de 260 estructuras criminales están marcadas en el país, y 109 de ellas permanecen activas disputándose territorios y sembrando temor entre la población.

El gobierno ha anunciado la conformación de una fuerza de élite que las enfrentará con base en mapas de zonas calientes establecidos en las provincias donde operan.

Las autoridades buscan así recuperar el control de los puntos críticos y desarticular las organizaciones que generan violencia en comunidades enteras.

La mandataria aseguro que “se mueven entre ellos, salen de donde están e inmediatamente vemos una balacera y un asesinato. Están identificados en cuadras y puntos de referencia en donde están ubicadas”.